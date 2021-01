Mbaye Diagne débarque en Premier League pour sauver West Bromwich Albion

L’international sénégalais de 29 ans, Mbaye Diagne, a signé ce vendredi avec le club anglais West Bromwich Albion. Avec 11 buts en 18 apparitions dans toutes les compétitions pour le club turc Galatasaray cette saison, il vient pour sauver un club qui a du mal à quitter la zone rouge du classement avec seulement 11 points en 20 journées disputées.

Diagne arrive en Premier League avec une riche expérience ayant joué au football en Ligue des champions et en Ligue Europa au cours des deux dernières années avec le Club Brugge et Galatasaray respectivement, ainsi qu’apparaissant dans la Coupe d’Afrique des Nations pour son pays en 2019.

L’avant-centre imposant, qui a été signé par la Juventus en 2013 après avoir marqué 23 buts en 29 matches de Serie D pour A.C. Bra, a joué en Italie, en Belgique, en Arabie saoudite, en Hongrie, en Chine et en Turquie, marquant plus de 100 buts dans sa carrière professionnelle.

Le directeur sportif et technique de West Bromwich Albion Luke Dowling a déclaré: « Il vient à nous avec quelques buts à son actif et nous espérons naturellement qu’il pourra continuer sa bonne forme avec nous. Marquer des buts est la partie la plus difficile du match, mais nous pensons qu’il viendra avec confiance et nous espérons que cela déteint sur l’équipe »

Avant de poursuivre: « Signer des joueurs en janvier, c’est avant tout sur le terrain. Nous espérons que Mbaye pourra le faire le plus rapidement possible avec des matchs rapides et intenses. Je pense que c’est un joueur que nos supporters apprécieront regarder et j’espère qu’il pourra marquer les buts dont nous avons besoin pour nous aider à gagner plus de matchs »

Le Directeur sportif de conclure: «Le plus important pour nous, c’est qu’il voulait vraiment venir, ce qui est extrêmement important pour nous dans la position où nous nous trouvons ».