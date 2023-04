Mauvais temps : Les précisions du Dr Ousmane Ndiaye, Directeur de la météo à l’ANACIM

Une suspension de particules de poussière persiste à Dakar et dans les zones côtières, depuis un certain moment. Une situation qui a occasionné une légère réduction de la visibilité dans le Nord et à Dakar.

Ainsi, pour avoir des éléments de réponse sur ce phénomène météorologique, nous avons pris contact avec le directeur de la Métrologie au niveau de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Selon le Dr Ousmane Ndiaye, un brouillard épais a été noté tardivement cette nuit sur le littoral sénégalais, notamment à Dakar et sur la Petite Côte.

A l’en croire, ce phénomène est dû à une forte humidité de l’air provenant de la mer et à la baisse des températures au sol et a tendance à disparaître à cause du vent. «Le brouillard a tendance à se former tard la nuit jusqu’au petit matin, en cas de forte humidité et de refroidissement au sol. Cependant, il se dissipe avec la hausse des températures de la journée», précise-t-il.

Il ajoute que de fins voiles de nuages défileront dans le ciel devenant plus corsés sur les localités est à partir de la soirée. Une chaleur suffocante sera notée dans l’est et le nord du territoire avec des pics de températures diurnes de 43°C à 45°C.

Par ailleurs, il informe que le brouillard se propage sur le long des régions proches du littoral, notamment entre Saint-Louis et la Petite Côte. Il sera également observé dans la matinée du mardi.

Ainsi, le Dr Ousmane Ndiaye exhorte les conducteurs à plus de prudence sur la route.