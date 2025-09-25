Maroc : un Sénégalais chute du 4e étage d’un immeuble à Casablanca

La communauté sénégalaise établie Sidi Maârouf est en deuil. Dans ce quartier d’affaires de Casablanca, au Maroc, un Sénégalais est décédé après avoir chuté du quatrième étage d’un immeuble. La victime est nommée «Babacar», selon Les Échos, qui donne l’information. «Les causes exactes de la chute mortelle restent, pour l’heure, indéterminées», d’après les premières informations recueillies et relayées par le journal.

La même source rapporte que les sapeurs-pompiers marocains ont tenté de sauver le Sénégalais en l’évacuant dans un établissement hospitalier. «Mais le jeune homme n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte», informe L’Observateur.