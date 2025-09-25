Urgent: Le Pr Bassirou Diomaye promulgue 4 lois majeures votées par l’assemblée nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promulgué quatre lois récemment adoptées par l’Assemblée nationale, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, dont il a contresigné les décrets.

Ces textes portent sur la protection des lanceurs d’alerte, la création d’un Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) réformé, la déclaration de patrimoine et l’accès à l’information.

« Ces lois traduisent notre volonté d’ancrer la transparence et l’intégrité au cœur de la vie publique », a déclaré le chef de l’État, soulignant qu’elles constituent « un pas décisif vers une gouvernance responsable et redevable ».

La loi sur l’accès à l’information était particulièrement attendue par les professionnels des médias. Elle ouvre la voie à la mise en place d’une Commission nationale d’accès à l’information (Conai), une autorité indépendante chargée de garantir et protéger le droit des citoyens à être informés. « Il ne peut y avoir de démocratie sans un accès équitable à l’information publique », a insisté le président Faye.