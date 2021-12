Marche pour l’indépendance de la justice” : Y’en a Marre et Frapp vont défier l’autorité dans 13 localités du pays

Les activistes des mouvements Y en a Marre et Frapp sont déterminés à descendre dans la rue, ce vendredi 10 décembre 2021 à 16 heures pour manifester, malgré l’interdiction du préfet de Dakar qui évoque le risque de trouble à l’ordre public. Une interdiction jugée illégale et illégitime selon le rappeur Thiat, membre du mouvement Yen a Marre qui affirme que rien ne pourra annuler cette marche aujourd’hui.

“La manifestation se tiendra comme prévue. La constitution nous permet de manifester. Nous avons avisé les autorités depuis, que nous allons tenir une marche, ce vendredi 10 décembre à 16 heures, de la porte de l’université Cheikh Anta Diop à l’Assemblée nationale pour dénoncer cette justice à deux vitesses qui existe et qui permet à Macky Sall de faire ce qu’il veut. Ce sont surtout les opposants et activistes qui sont victimes dans cette justice à deux vitesses car ils sont tout le temps emprisonnés et c’est pas normal. La dernière preuve, nous avons tous vu le président Macky Sall présider le conseil supérieur des magistrats et cela prouve que l’exécutif a une mainmise sur le judiciaire dans un pays où on parle de séparation de pouvoirs. C’est ignoble et nous allons nous battre pour conserver ce qui nous revient de droit pour que cette justice soit indépendante” martèle-t-il sur Rfm.



Et d’ajouter : ” Nous allons faire cette marche aujourd’hui sur 13 localités au Sénégal. On n’a jamais appelé à faire la violence, on fait juste une marche pacifique. S’il se passe quoi que ce soit aujourd’hui, c’est pas nous car nous avons prévu de marcher pacifiquement”, a relativisé Thiat.