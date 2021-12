La prévention et la lutte contre la corruption sont une affaire de tous, selon la présidente de l’OFNAC

La présidente de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), Seynabou Ndiaye, a rappelé, jeudi, que la prévention et la lutte contre la corruption étaient à la fois une affaire des gouvernements et des citoyens.

« La prévention et la lutte contre la corruption ne doivent pas être conçues comme des chasses gardées des Etats et des gouvernements », a-t-elle notamment déclaré, à Rufisque, au lancement de la Quinzaine nationale de lutte contre la présentation qui coïncide avec la Journée consacrée à la lutte contre le phénomène.

Selon elle, « chaque personne, à quelque position qu’elle se trouve, a un rôle à jouer pour prévenir ce crime afin de promouvoir la résilience et l’intégrité à tous les niveaux de la société ». Pour y parvenir, « des politiques, des systèmes, des mesures et des espaces de dialogue doivent être aménagés pour que les populations puissent s’exprimer et dire à haute et intelligible voix, NON à la corruption ».

Pour la présidente de l’Ofnac, « le thème de la présente édition, +votre droit, votre rôle : dites non à la corruption+ sonne comme un appel à la mobilisation de tout ce que notre pays compte comme forces vives contre cette gangrène tenace ».

En effet, « en raison de son caractère sournois et complexe, la corruption peut constituer une sérieuse entrave pour le développement durable de nos pays et la vision d’une émergence économique à moyen terme qu’ils portent », a souligné la présidente de l’OFNAC.

« C’est la raison pour laquelle, dit-elle, la communauté internationale, à travers l’ONU, reste à la fois vivement préoccupée par son développement tentaculaire et fortement soucieuse des stratégies tendant à l’endiguer ».

Elle a rappelé que « l’Organisation des Nations Unies a institué la Journée internationale de lutte contre la corruption, le 09 décembre de chaque année, pour sensibiliser les communautés et les individus du monde entier sur les méfaits de ce fléau ».

