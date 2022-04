Cette après midi, le centre ville de Dakar a été le théâtre d’affrontements entre les policiers et les activistes du Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne. Durant la conférence de presse qui s’était tenue ce lundi au relais sur la route de Ouakam, ils avaient prévu la marche d’aujourd’hui, mais malheureusement celle ci n’a pas été autorisée. Cependant malgré l’interdiction, ils étaient du côté du marché de Tiléne, au lieu du rond point de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il faut noter qu’ils n’étaient pas nombreux à faire le déplacement, mais cependant Karim Xrum Xax , Baye Niasse de “Fouta Tampi” entre autres étaient présents. Ils ont même pris au dépourvu les journalistes qui guettaient leurs arrivées pendant plusieurs heures. Banderole avec l’effigie de Cheikh Oumar Diagne en main, ils scandaient ” liberez Cheikh Oumar Diagne, libérez Cheikh Oumar Diagne, libérez Cheikh Oumar Diagne”

C’est à ce moment que les policiers sont entrés en action pour disperser la foule qui commencée à se former, et ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes. Cependant il faut faire remarquer que cela n’a pas découragé Karim et les autres, ils se déplaçaient en rampant, le banderole toujours en main avec la même litanie “Libérez Cheikh Oumar Diagne”.

Les commerçants au alentours ont commencé à plier bagages, même les journalistes qui étaient sur place ont été brutalisés. Accusés par les forces de l’ordre d’avoir appelé les activistes tout le temps. Dans la foulée, un confrère de Jallale TV a été touché par les projectiles (grenade)au niveau du pied.

Sept personnes ont été arrêté, Thierno Sall, Ousmane Sarr, Beyna Guéye, Baye Niass, Modou Mbaye, Abdou Karim Guéye dit Xrum Xax et Poulo bou Fala ce 27 avril 2022 durant la manifestation pour la libération de Cheikh Oumar Diagne.