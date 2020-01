«Marche devant le Palais»: La cinglante réplique de Decroix à Macky Sall

Le député de l’opposition Mamadou Diop Decroix, par ailleurs leader d’AJ/Pads, a apporté la réplique au chef de l’Etat, Macky Sall, qui a déclaré, hier jeudi, que celui qui marche devant le palais, ne veut pas la paix.

«Guy Marius Sagna ne doit pas être en prison. Ce n’est pas sa place la prison. J’ai même entendu le Président dire que celui qui veut aller au palais, n’est pas animé de bonne intention. Quand ses camarades et partisans veulent aller au palais on les laisse passer, parce qu’ils sont pacifiques. Est-ce qu’il est là-bas pour les siens ?», s’est-i interrogé. Mamadou Diop Decroix prenait part, ce vendredi, à la marche de la plateforme Nio Lank pour exiger la baisse du prix de l’électricité.

Il ajoute : «Il (Macky Sall) n’est pas élu pour ses proches et sympathisants, mais il y est pour tout le monde, oui. C’est cela la vérité. Maintenant, ce qui m’a rendu fier, c’est que c’est la jeunesse qui s’est donné rendez-vous aujourd’hui. La jeunesse est là en train de se battre et cela est très important».

Mamadou Diop Decroix est d’avis que «Macky Sall a intérêt à laisser la démocratie respirer dans notre pays». Car, rappelle-t-il, «on est aujourd’hui au dialogue, mais le dialogue politique, ce n’est pas pour que les droits des gens ne soient pas appliqués. Au contraire dit-il, c’est pour que ces droits-là soient appliqués par tous les citoyens de ce pays».