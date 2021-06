Marche de protestation: Les populations de Dougar vident leur colère sur 2km

Le litige foncier qui oppose les populations de Dougar à la société Peacok a été à l’origine de la marche organisée hier Dimanche par les premières citées.

Les habitants de la zone dont une parie de son assiette foncière fait polémique ont marché du plus vieux au plus petit pour protester contre l’occupation qu’ils qualifient d’accaparement de leurs terres par la société malaisienne.

Devant la mairie de Niamnadio ou ils se sont adressé à la presse, les voix autorisées des marcheurs ont à travers des déclarations d’auteurs divers vidés leur colère face à la l’entêtement de son protagoniste qui continue à poursuivre ses travaux dans le site litigieux.

Si Mme Ndour Ndiaye, a fait savoir qu’une citation directe lui a été envoyé et révélé de même qu’une plainte a été déposé contre Peacok et sera au tribunal ce lundi pour la cause, l’Imam de la localité a déclaré que les Dougarois ont chacun acheté un linceul et prêt à donner leurs vies si la géante malaisienne continue à vouloir étancher par leurs larmes sa soif d’occupation de terrain.

Venus les épauler, Kilifeu et Guy Marius Sagna, tous deux membres du mouvement Frapp France Dégage, ont incité les marcheurs à poursuivre le combat jusqu’à la libération de leurs terres et ont de surcroit réclamé la démission du maire de la commune qu’ils accusent de complice de la société “ennemi”.