Les violentes manifestations qui ont eu lieu les 1er, 2 et 3 juin ont entraîné la mort de plus de quinze personnes, des blessés et d’importants dégâts matériels. Les magasins Auchan ont été particulièrement visés par les émeutiers qui se sont infiltrés dans ces mouvements de protestation, ce qui a eu des conséquences graves.

Cela s’était déjà produit lors des émeutes de mars 2021. Selon le Syndicat national des travailleurs du commerce (Synatracom), cité par Walfadjri, le préjudice causé par les événements en début de mois est estimé à 15 milliards de francs CFA. D’après la même source, dix-neuf magasins ont été pillés. Au-delà des pertes financières, ces actes de vandalisme ont un impact considérable sur les employés d’Auchan : 2300 d’entre eux ont été mis au chômage technique. Et ce n’est pas tout.

« En plus de ces 2300 emplois directs perdus, il faut également prendre en compte plus de 500 employés indirects qui travaillent dans des unités de production et des installations industrielles qui sont des fournisseurs d’Auchan«, souligne Doudou KEITA, secrétaire général du Synatracom. Ce dernier « appelle les autorités publiques à anticiper la sécurisation des grandes surfaces de distribution ».