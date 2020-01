Manif  »Noo Lank, Noo Bagn » : La section de Mbour dans la rue

La section de Mbour de la plateforme »Noo Lank, nio Bagn », à l’instar des autres villes du Sénégal est à l’instant en train de battre le macadam, a constaté Seneweb.

La marche a débuté au rond-point de la station Shell à destination de la préfecture.

Les marcheurs scandent : » L’électricité est trop cher. Nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus », » Libérez Guy Marius ».

Ainsi, ils protestent contre la cherté du prix de l’électricité et la libération de l’activiste, Guy Marius Sagna.