Mamadou Lamine Laye à Sonko : “Vous n’avez pas besoin d’une bataille de rue pour être élu”

” Vous n’avez pas besoin d’une bataille de rue pour être élu. Ce dont vous avez besoin c’est l’expression des urnes. N’est-ce pas ? C’est Dieu qui donne le pouvoir. Alors s’il décide de le prendre, personne n’y peut rien. (…) Donc cultivez la paix”, s’est adressé le porte de la famille des Layènes au chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko. Ce celui-ci était de passage à Yoff à l’occasion de la célébration du 143e anniversaire de l’Appel du Mahdi.

Le religieux d’ajouter que “l’Homme a tout inventé sauf la paix. Il attend que tu meurs pour te dire, repose en paix. Ou s’il est fâché, il te colle un fous-moi la paix”.

Après avoir écouté religieusement le discours d’appel à la paix, Ousmane Sonko a confié au porte-parole des Layènes qu’il est ” pour la paix et la stabilité dans ce pays. Nous savons que vous êtes tous pour cette denrée tellement importante pour le pays et pour notre part, nous œuvrons pour cette paix même si parfois, nous sommes réprimés et bousculés dans nos droits… “