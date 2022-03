Mali: La France rappelle tous ses coopérants présents dans l’administration

Cette décision est une autre conséquence de la dégradation des relations entre la France et le Mali. Ce gel de la coopération technique est doublé d’un gel du financement français de plusieurs projets via des structures de l’État malien.

Au même moment où Paris annonçait le 17 février, le retrait de ses troupes du Mali, avec une réarticulation de sa force militaire Barkhane, et de la Force européenne « Takuba », il avait été décidé de geler la coopération civile française au Mali, avec notamment le retrait des coopérants français présents dans les rouages de l’administration. Ils vont s’apprêter à quitter le Mali.

Quelques dizaines de coopérants français qui travaillent au Mali dans des ministères dont par exemple celui de la sécurité ou encore dans des sociétés d’État, sont concernés par la mesure. Leurs expertises étaient plutôt appréciées. Ils retourneront bientôt dans leurs pays jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision est une autre conséquence de la dégradation des relations entre la France et le Mali. Ce gel de la coopération technique est doublé d’un gel du financement français de plusieurs projets via des structures de l’État malien. De source proche du dossier, on explique que l’objectif est de s’assurer « que l’argent destiné à un projet ne prenne pas une autre direction ». Mais les mêmes sources soulignent que malgré la crise entre les deux pays, toutes les vannes de la coopération franco-malienne ne seront pas fermées.

