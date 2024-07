Ismaghil Ag Arahmat, un des chefs politiques et militaires du Mouvement pour le salut de l’Azawad (Msa) à Gao (Mali) a été tué, lundi, dans la soirée, près de son domicile. C’est le Msa qui fait l’annonce dans communiqué

‘’Le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) a la profonde douleur d’informer l’opinion publique nationale et internationale de l’assassinat d’Ismaghil Ag Arahmat un de ses officiers et cadre politique cette soirée du 1er juillet 2024 à Gao ville par des individus armés non encore identifiés’’, lit- dans le communiqué.

Le Msa est un groupe armé local allié de l’armée malienne. Et, Ismaghil Ag Arahmat avait pris part à plusieurs opérations contre les jihadistes de l’État islamique au Sahel (EIS), notamment à celle qui avait conduit à l’élimination de l’un de ses chefs, Abu Huzeifa, surnommé Higgo.