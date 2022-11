Macky Sall à la Cop 27: ” l’Afrique résolue à faire l’histoire et la subir…..”

Le Président de l’Union africaine, Macky Sall à la Cop 27 qui se tient présentement en Egypte. Il appelle à la responsabilité des pays riches et pollueurs. Ils doivent apporter une contribution financière pour aider les pays pauvres à mener une politique environnementale, soutient le Président de la République. « Nous avons constaté que les rendez-vous ne sont pas respectés malgré quelques efforts. Depuis 2020, la communauté s’était engagée à mettre 100 milliards de dollars par an, jusqu’en 2030. On n’a pas encore les premiers 100 milliards. Alors que l’Afrique, à elle seule, a un besoin estimé par le GIEC de 85 milliards par an d’ici 2030, pour pouvoir respecter les objectifs de réduction de la planète à moins de 1,5 degré », pointe le Président Macky Sall.

Toujours dans le même sillage, Macky Sall signale que le moment est venu de mettre sur la table la responsabilité de chacun et qu’elle en ait une conscience collective mondiale. Soit nous sauvons la plante, soit elle disparait avec nous » avertit-il. Pour sa part, l’Afrique s’est engagée avec le projet de Grande Muraille Verte en cours d’exécution, qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne autour d’activités de reboisement, de restauration des terres et de création d’activités agro sylvo- pastorales génératrices de revenus.

Même si elle ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effets de serre, l’Afrique souscrit à l’objectif ultime de neutralité carbone; mais dans le cadre d’une transition énergétique concertée, juste et équitable, en lieu et place de décisions unilatérales qui portent préjudice à au processus de développement, y compris l’accès universel à l’électricité dont 600 millions d’africains restent encore privés, signale le Président de l’Union africaine.

« Je rappelle qu’avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l’avant dans l’adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette alors même que la mise en œuvre de l’adaptation doit se faire par des dons conformément aux engagements convenus », plaide le Président de la République Du Sénégal.

Selon le Centre mondial, le financement cumulé de l’adaptation prévu avant 2030, représentera, hélas, moins du quart des besoins estimés par les pays africains dans leurs Contributions déterminées au niveau national. C’est pour cela selon Macky Sall, Sharm el Sheikh offre, à tous, pays développés et en développement, l’occasion de faire ou de subir l’histoire.

« Faire l’histoire, en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d’adaptation des pays en développement, et qui peine à être réalisé. Subir l’histoire, en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus, pour aider à sortir la planète de son état d’urgence climatique.

L’Afrique est venue au rendez-vous de Sharm el Sheikh dans un esprit de participation responsable au sauvetage de la planète ; résolue à faire l’histoire et non à la subir. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique, mais une action de plus en faveur du climat, dans l’intérêt des générations actuelle et futures » conclut-il.