Macky lance la campagne des locales : «Il y aura une seule liste Bennoo»

Le président de la République, non moins chef de file de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, qui procédait à l’inauguration de l’hôpital régional de Kaffrine, le week-end dernier, veut mettre de l’ordre dans les rangs de sa coalition. Macky Sall précise que ces élections se feront sous la bannière de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar.

«Je souhaite que notre coalition réalise un score de 100 % dans toutes les collectivités locales de la région de Kaffrine et c’est bien possible», déclare Macky Sall, invitant les ministres, maires, chefs de village et tous les élus de la région de Kaffrine à s’unir et travailler ensemble, la main dans la main, pour gagner les élections locales. «Peu importe celui qui sera maire ou président de Conseil départemental, le plus important c’est de faire l’unité et aller aux élections et de les gagner comme nous avons eu à le faire lors des précédentes joutes. Unissez-vous et portez-le combat ensemble», a laissé entendre le chef de l’Etat à ses troupes au moment où les jeunes scandaient le nom de Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l’Urbanisme, du Logement et l’Hygiène publique. Le chef de l’Etat connaît les enjeux politiques de ces élections locales. C’est la raison pour laquelle il mise sur l’unité et l’entente de ses hommes.

Le Président Macky Sall invite ses camarades à ne pas écouter les «vendeurs d’illusion», qui selon lui, n’ont ni ambitions, ni espoir pour une élection. D’après lui, il y a des personnes tapies dans l’ombre qui n’ont d’intérêt que de véhiculer de fausses informations et de déstabiliser ce pays et cela ne passera pas.

Macky Sall veut gagner les joutes sur l’ensemble des 14 régions du pays. C’est pourquoi, il a profité de sa «tournée économique» au centre du pays pour galvaniser et encourager ses troupes dans la région de Kaffrine.