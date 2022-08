Lutte : l’ancien promoteur «Petit» Mbaye annoncé à Dakar

Alioune «Petit» Mbaye est hors- la loi depuis 2009. L’ancien patron d’Action 2000, une agence de promotion de lutte à la fin des années 1990 et des années 2000, serait en Europe, précisément en France. Il avait quitté le Sénégal à la suite de nombreux éclairés avec la justice. Selon Sunu Lamb dans son apparition de samedi passé, il devrait bientôt pouvoir rentrer au pays.

Le journal particularisé assure que «Petit» Mbaye «peut revenir au pays d’ici à quelques jours, si tout se passe bien». Sunu Lamb clarifie que c’est le promoteur de lutte Gaston Mbengue qui a avancé l’information, en précisant que le sujet était délié de ses discussions avec le Président Macky Sall dans une récente audience au Palais.

En 2018, «Petit» Mbaye a été accusé coupable de faux et usage de faux, et escroquerie concernant la CBAO et de la Sonatel. Il a été assujetti à deux ans de prison ferme. Cette peine était accompagné d’un mandat d’arrêt et du solde de 20 millions de francs CFA à la banque. La société de téléphonie avait demande le franc symbolique.

«Petit» Mbaye n’a hasard purgé cette peine. Il avait réussi à quitter le Sénégal en 2009, un an après l’éclatement de son problème avec la CNCA. Cette banque l’inculpé d’avoir écaillé du faux en empochant à son dépens 100 millions de francs CFA. L’ancien patron d’Action 2000 avait été coincé et placé sous mandat de dépôt. Il obtient une liberté provisoire.