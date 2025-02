Lutte: L CNG annonce une mauvaise nouvelle pour Franc 6 jours après sa victoire

Si le CNG le sanctionne, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour Franc, une décision tintée d’injustice… sans doute.

Le combat Franc – Ama Baldé, disputé le 16 février dernier à l’Arène nationale, n’a pas encore livré tous ses verdicts. Malgré la victoire nette de Franc, le Comité national de gestion de la lutte (CNG) poursuit ses investigations après l’altercation ayant eu lieu lors du face-à-face d’avant combat. Convoqués par la commission règlement et discipline du CNG, Franc a répondu présent, tandis qu’Ama Baldé a brillé par son absence. Une situation qui pourrait avoir des conséquences lourdes pour les deux lutteurs.

Vendredi, la Commission règlement et discipline du CNG a entendu Franc et son manager Ass Cissé pendant une trentaine de minutes. Le lutteur des Parcelles Assainies a dû justifier son absence lors de la première convocation, évoquant un « mal de dent ». De son côté, Ama Baldé, qui était déjà sous le coup d’une sanction avec la confiscation de son reliquat, a une nouvelle fois décliné l’invitation. Son manager, Abdou Bakhoum, a expliqué que son poulain était en voyage et n’avait pu prendre connaissance de la convocation qu’au dernier moment.

Cette absence risque toutefois d’aggraver la situation du lutteur de Pikine. Selon Mamadou Ndiaye, président de la Commission règlement et discipline, « Ama Baldé n’a pas déféré à la convocation. Son manager a parlé en son nom, mais Ama ne sera plus convoqué. Nous avons terminé les auditions et ne restons plus qu’à prendre les sanctions. »

L’instance disciplinaire du CNG doit désormais statuer sur le sort des deux adversaires du 16 février. Outre une probable sanction financière, Franc et Ama Baldé pourraient être frappés de mesures plus lourdes en raison de leur bagarre survenue lors du face-à-face du 18 janvier dernier. Ce jour-là, un échange explosif avait éclaté après qu’Ama Baldé ait lancé un objet en direction de Franc, qui a répliqué en l’aspergeant d’un liquide. Ama, visiblement irrité, était revenu à la charge en portant un coup de poing à son adversaire, déclenchant une mêlée générale.

Si la responsabilité des deux lutteurs est pointée du doigt, un sentiment d’injustice entoure néanmoins la situation de Franc. En effet, selon plusieurs observateurs, ce dernier n’a fait que réagir à une provocation initiale. Il n’a pas été l’instigateur de l’altercation, mais risque pourtant une sanction au même titre que son adversaire. Une situation qui interpelle et relance le débat sur l’équité des décisions disciplinaires dans l’arène sénégalaise.