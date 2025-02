Journée Nationale de l’Élevage: Le Président Diomaye Faye à Kaolack

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en visite à Kaolack pour la 9ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Élevage

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, est actuellement en déplacement dans la région de Kaolack où il préside la 9ᵉ édition de la Journée Nationale de l’Élevage. Cet événement d’envergure, qui rassemble les principaux acteurs du secteur agro-pastoral, constitue une plateforme stratégique pour discuter des défis et opportunités liés au développement de l’élevage au Sénégal.

La Journée Nationale de l’Élevage vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière d’élevage, à renforcer les politiques publiques en faveur du secteur et à encourager les investissements dans l’agriculture et l’agro-industrie. En présence des autorités locales, des éleveurs, des experts et des partenaires techniques et financiers, cette rencontre est l’occasion d’échanger sur les solutions durables pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur.

Le Président Bassirou Diomaye Faye, conscient du rôle crucial de l’élevage dans l’économie nationale et la sécurité alimentaire, devrait annoncer de nouvelles mesures destinées à moderniser le secteur, à renforcer l’accès aux intrants et aux infrastructures, ainsi qu’à faciliter l’intégration des éleveurs dans les chaînes de valeur.

Cette édition de la Journée Nationale de l’Élevage marque ainsi une étape clé dans la mise en œuvre des politiques agricoles et pastorales du Sénégal, avec pour objectif de faire de l’élevage un levier essentiel du développement socio-économique du pays.