Lutte contre le Coronavirus : Noo Lank livre son « plan de guerre » à l’Etat

« Le collectif Noo Lank, fidèle à son engagement de défense des citoyens, s’engage à contribuer à la sensibilisation et la mobilisation des patriotes pour vaincre la pandémie du coronavirus. Il salue le discours responsable et d’unité marquée par la convergence des forces vives de tous bords », lit-on dans un communiqué du collectif.

Noo Lank dit apprécier également l’élan général face à cette pandémie et demande à l’Etat de faire preuve d’anticipation pour prévenir la dégradation de la situation.

Et pour ce faire, il demande à l’Etat de traiter le coronavirus comme une arme de guerre capable de détruire les Etats africains et de tuer ses populations par millions, subventionner les unités nationales de production des sanitaires nécessaires pour un accès plus facile à toutes les familles.

En sus, le collectif propose à l’État de « prendre un décret exigeant de chaque direction de l’Etat, entreprise du privé, centre de santé, centre social ou établissement recevant du public la mise en place obligatoire d’un dispositifs anti coronavirus. Il attire l’attention sur les marchés que les mairies doivent encadrer avec un plan de sensibilisation et d’hygiène à appliquer sans faille », liste le communiqué.

« C’est en prenant de telles perspectives que le gouvernement du Sénégal et les autres gouvernements africains seront en mesure d’apprécier la nature des actions défensives à prendre. Dès lors, toutes les forces vives doivent se mobiliser comme une armée pour limiter la propagation du virus », sensibilise le collectif.

« Notre devoir immédiat est de nous assurer que chaque famille sénégalaise applique strictement les mesures d’hygiène et dispose de moyens de protection. ..», ajoute le document.

Par ailleurs, le collectif demande aussi à l’État du Sénégal de profiter de la baisse du prix du baril pour soulager les populations qui vont être affectées par la baisse de l’activité économique.

Enfin, le collectif a salué l’esprit des journalistes et médias qui ont choisi d’accompagner les pouvoirs publics dans la diffusion de l’information juste aux citoyens.