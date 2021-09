Lutte contre les accidents de la route : La gendarmerie saisit 1780 permis de conduire et perçoit 27 millions FCfa d’amendes

Ainsi, “47200 véhicules et 8224 motos ont été contrôlés et 30349 infractions ont été relevées, portant sur des visites techniques expirées, des défauts d’assurance, des systèmes pneumatiques, de freinages ou d’éclairages défaillants entre autres”, informe un communiqué, qui relève que “1780 permis de conduire ont également été saisis et un montant de 27.217.000 FCFA perçus au titre des amendes forfaitaires”.