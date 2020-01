Louga : Un repris de justice orchestre le cambriolage du Wari de son père

Un cambriolage perpétré en plein jour, vendredi dernier, à Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal, est sur toutes les langues. Des malfrats munis d’armes blanches se sont attaqués à un point Wari. Le cerveau de la bande, fraîchement sorti de prison, n’est autre que le fils de la victime. Il a été arrêté en même temps que son acolyte.

Les assaillants, tous des repris de justice, ont réussi à emporter le coffre-fort qui contenait plus d’un million. Comme de véritables cambrioleurs, ils ont orchestré leur modus operandi, vendredi juste après la grande prière. Ils dégainent leurs armes et tiennent en respect les deux (2) filles qui géraient le business et leur demandent de leur montrer le coffre-fort. Sous la menace, les filles se sont exécutées.

Les malfrats au nombre de deux (2) à bord de leur moto, ont pris la fuite emportant avec eux le coffre-fort. Mais, malheureusement pour eux, la moto est tombé en panne en cours de route. L’un d’eux a réussi à démarrer l’engin laissant dernière lui l’autre.

Moins chanceux, ce dernier a été appréhendé par la population. Lynché, il sera livré à la police. Il a été déféré lundi au parquet de Louga.