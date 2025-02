Louga : Fou de jalousie, il ampute son cousin à la machette et écope de six ans de prison

Diéry Sow a été condamné à six ans de réclusion criminelle pour avoir violemment agressé son cousin, Aldiouma Sow, avec une machette, lui occasionnant une amputation du bras. À l’origine de cet acte, une jalousie née du mariage de la victime avec l’ex-épouse de l’accusé.

Selon L’Observateur, qui rapporte l’affaire, Diéry Sow n’a pas nié les faits devant le tribunal, mais a tenté d’en minimiser la gravité. Lors de l’enquête, il avait avoué avoir attaqué son cousin après l’avoir surpris avec la femme de son grand frère. Toutefois, au cours du procès, il a changé de version, affirmant avoir porté les coups « à l’aveuglette » en raison de l’obscurité, sans identifier sa victime.

Les faits remontent à septembre 2022. Après l’agression, Diéry Sow n’a apporté aucun secours à son cousin grièvement blessé. Il a pris la fuite et est resté introuvable pendant un an avant d’être finalement arrêté. Devant la cour, il a tenté de justifier cette cavale.

Son père, appelé à témoigner, a cherché à le défendre en accusant la victime d’adultère. Mais pour le parquet, il s’agissait avant tout d’un crime motivé par la jalousie et la rancune. « L’accusé a abandonné sa victime sur place après l’avoir grièvement blessée. Il avait clairement l’intention de l’éliminer », a soutenu le procureur, qui a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle.

Les avocats de la défense, Mes Gueye et Wade, ont plaidé pour une requalification des faits en « coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort ». Une stratégie qui a porté ses fruits : le tribunal a retenu cette qualification et a condamné Diéry Sow à six ans de prison.

En plus de sa peine, il devra verser six millions de francs CFA à son cousin Aldiouma Sow, qui en réclamait dix.