L’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Rongier

L’Olympique de Marseille a officialisé la venue de Valentin Rongier pour les cinq prochaines années. Le milieu de terrain, 24 ans, arrive en qualité de joker, l’OM et Nantes n’étant pas parvenus à s’entendre, lundi, lors de la dernière journée du mercato.

Comme annoncé sur notre site, un accord de principe avait été trouvé ce mardi après-midi. Marseille déboursera 13 M€ + 2 M€ de bonus liés à une qualification européenne. À ces montants s’ajoute un pourcentage sur la plus-value en cas de revente de 50 %, la somme étant plafonnée à 8 M€ et non plus à 5 M€, comme souhaité initialement par l’OM.

L’Equipe