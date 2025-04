Loi interprétative de l’amnistie : L’opposition parlementaire a déposé son recours au Conseil constitutionnel

L’opposition parlementaire constituée du groupe Takku-Wallu et des non-inscrits a annoncé hier, mardi 9 Mars, à travers une rencontre avec la presse, le dépôt d’une requête auprès du Greffe du Conseil Constitutionnel pour déclarer inconstitutionnel la loi portant interprétation de l’amnistie votée le 13 mars 2024.

L’honorable député Mbaye Dione, une des voix autorisées du jour a révélé face aux journalistes qu’il s’agit « d’une initiative parlementaire signée par 23 députés de l’opposition dont 13 de Takku Wallu et 10 du groupe des non-inscrits. »

L’opposition parlementaire « considèrent que ces lois sont nulles et non avenues dans la mesure où elle obéit une logique visant à consacrer une justice non seulement sélective mais entièrement instrumentalisée », déclare le député Mbaye Dione.

Assurant avoir pris toutes les précautions d’usage avec leurs conseillers constitués autour de Me Amadou Sall, pour procéder à ce recours dans les conditions fixées par la loi, Mbaye Dione et collègues parlementaires de l’opposition indiquent : « Il appartient au Conseil Constitutionnel, seul à même de dire le droit, de fixer le peuple au nom duquel cette dangereuse loi a été adoptée par la majorité mécanique de la représentation nationale. »