Liverpool : Mohamed Salah élu meilleur joueur de l’année

Meilleur buteur du championnat anglais et fort de 30 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mohamed Salah (29 ans) réalise une nouvelle saison exceptionnelle sous le maillot de Liverpool, toujours en course en Ligue des Champions et à la lutte avec Manchester City pour le sacre final en Premier League. Et si l’Égyptien n’a toujours pas prolongé son contrat avec les Reds, il vient, en attendant, de s’offrir une nouvelle distinction individuelle.

En lice pour remporter le Ballon d’Or 2022, au même titre que son coéquipier Sadio Mané, l’ailier de Liverpool a, en effet, été désigné meilleur joueur de l’année par la Football Writers’ Association. Le Pharaon, âgé de 29 ans a ainsi récolté 48% des suffrages, devant ses concurrents Kevin de Bruyne (Manchester City) et Declan Rice (West Ham) comme le rapporte le Daily Mail. À noter que Sam Kerr (Chelsea) a, quant à elle, remporté le prix de la joueuse de l’année.