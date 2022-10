Dans le cadre du programme intitulé ” Services à la communauté ” déroulé par l’université virtuelle du Sénégal ( UVS), le club de l’action sociale de l’UVS de Linguere a organisé une journée de dépistage du cancer en faveur des femmes, élèves et étudiantes du département.

Le dépistage organisé samedi dernier, en cette période d’octobre rose, a porté essentiellement sur le cancer du col de l’utérus et celui et celui du sein. Une occasion saisie par Madjiguene Touré, gynécologue et obstétricienne de l’hôpital Magatte Lo de Linguere, pour révéler que le taux de prévalence du cancer du col de l’utérus est à 40% dans le département et que pour le cancer du sein, le taux est moins d’un pour cent.

Le fort taux de prévalence du cancer du col de l’utérus, dit-elle, est lié à la précocité des rapports sexuels et aux multi partenariats. La gynécologue annonce l’organisation d’une caravane par des experts du cancer du col. L’état linguère prévue le 08 novembre prochain, sera une aubaine pour les patientes de se faire soigner gratuitement avec du matériel de qualité.

Avec un objectif de 80 femmes à dépister, l’UVS de Linguère, en collaboration avec l’hôpital, a eu finalement à dépister au total de 116 femmes dont 91 filles âgées entre 18 et 25 ans. Les 25 autres dépassent la trentaine. Pour Khady Coundoul, administratrice de l’espace numérique, cette initiative participe considérablement à la sensibilisation et à la prévention des femmes contre ces maladies qui sont fréquentes dans le département.

Majiguene Touré, gynécologue et obstétricienne de l’hôpital Magatte Lo de Linguere, a insisté sur la sensibilisation et la prévention.

Pour le cancer du sein, la gynécologue conseille aux jeunes filles de procéder à l’autopalpation après chaque menstrues. Cet acte permet de déceler des signes du cancer comme la présence ou non d’un nodule, un écoulement mammaire ou des douleurs provoquées par la palpation

L’observateur