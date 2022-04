Licenciement du Capitaine Oumar Touré : Docta appelle Moustapha Guirassy à s’expliquer

Le cas du Capitaine Touré fait toujours couler beaucoup d’encre au Sénégal. Le sujet est revenu sur la table en marge de la deuxième journée de Wakhtaan Nu hip-hop, tenue au centre culturel régional de Dakar, ce Vendredi à l’initiative du rappeur Simon. Un rendez-vous qui a rassemblé beaucoup de ténors du rap sénégalais dans le but de discuter et d’échanger sur un avenir meilleur du hip-hop local.

À cette occasion, le rappeur graffiste Amadou Lamine Ngom, plus connu sous le nom Docta, n’a pas été tendre l’administration de l’IAM ex recruteur du capitaine Selon l’artiste une école privée doit être autonome : ” Ce qu’on a fait au capitaine Touré c’est vraiment regrettable et irresponsable. Ce capitaine était parti travailler pour gagner sa vie donc pourquoi vouloir autant s’acharner sur lui”.

“C’est regrettable qu’un établissement comme IAM cède à de telles pressions, a-t-il ajouté. Moustapha Guirassy doit donner des explications claires sur cette affaire. De toute façon, à mon humble avis je pense que c’est anormal de priver une personne de son travail”.