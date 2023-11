« Libérez immédiatement l’innocent Alioune Sané », Alioune Tine à Macky

Le coordonnateur du mouvement Y’en a marre boucle son 33e jour de « détention illégale et arbitraire », selon le fondateur de Afrika Jomcenter. Alioune Tine, sur X, ne demande autre au président Macky Sall que de libérer immédiatement Alioune Sané.

« Alioune Sané, leader de Y’en a Marre, organisation qui a joué un rôle fondamental dans la révolution citoyenne du 23 juin 2011, est en prison. Une détention totalement arbitraire parce que rien, absolument rien, ne justifie l’arrestation de Alioune Sané.

« Son seul crime, estime le droit de l’hommiste, c’est d’incarner un leadership fort et redouté au sein du mouvement F24. En dépit des manifestations de la société civile pour exiger sa libération, les autorités sénégalaises restent totalement sourdes.

« Nous demandons au Président Macky_Sall d’user de son autorité pour libérer immédiatement Alioune Sané , un innocent arbitrairement détenu pour crime d’activisme en droits humains ».

Pour mémoire, le 28 mai dernier, Alioune Sané regagnant le domicile de Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui, avait été arrêté et déféré pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public.

Le vice-coordonnateur de la plateforme F24 avait bénéficié d’une liberté provisoire, mais le procureur de la République avait saisi la Chambre d’accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler cette décision prise par le juge d’instruction.