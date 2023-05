Libération conditionnelle refusée à Nit Doff : Thiat dénonce une implacabilité...

La Chambre de première instance a refusé la demande de mise en liberté provisoire du rappeur Nit Doff. Le rappeur reste toujours en prison, ce qui suscite la colère de ses compagnons de rap dont Thiat de Y’en a assez.

Interpellé le 24 janvier 2023, le rappeur Nit Doff avait aussitôt présenté des excuses après sa vidéo à l’origine de son arrestation. Son camarade de lutte Thiat ne comprend pas pourquoi il est maintenu en prison. « Nit Doff a proféré des mots déplacés certes, mais il n’a visé personne, il a présenté des excuses aux Sénégalais quelques minutes après… Pourquoi donc le maintenir en prison », s’interroge Thiat.

Nit Doff a été déjà entendu sur le fond et il n’y a aucun témoin à écouter, dit-il. Son dossier a été bouclé après 45 jours. « Mais, depuis plus de 3 mois, il est en prison. Il n’a pas été jugé et n’a pas obtenu la liberté provisoire. C’est de l’acharnement et de la répression judiciaire. Laissez-le partir, Nit Doff est un lion, vous ne pouvez pas le casser », a martelé Thiat.

Pour rappel, le rappeur est poursuivi pour appel à l’insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menaces de mort à l’encontre des autorités judiciaires, injures publiques.

Mor Talla Guèye alias « Nit Doff », inculpé et placé sous mandat de dépôt, a été entendu sur le fond du dossier le 28 mars 2023. Ce jour-là, ses avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire. Le rappeur et activiste a été arrêté par la Sûreté urbaine.