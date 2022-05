« Je me doute de leur déception », la lettre de Mbappé au Réal Madrid

Kylian Mbappé a publié un long message sur les réseaux sociaux ce dimanche, pour expliquer sa décision de prolonger au PSG. Il adresse aussi un message au Real Madrid:

“Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi.“