Les résultats des élections législatives : le Sénégal au cœur du suspense

Au Sénégal, la bataille des chiffres fait rage entre l’opposition et le camp présidentiel après le scrutin de ce dimanche. L’opposition revendique une énorme percée et espère imposer une cohabitation qui serait inédite. alors que les résultats officiels seront proclamés ce vendredi par la CENA (Commission électorale nationale autonome).

Pas encore de résultats officiel au Sénégal après les élections législatives de dimanche. Le pouvoir et l’inter-coalition de l’opposition s’attribue toujours la victoire pour savoir qui a remporte ces élections législatives, faudra d’abord patienté les résultats officiel devrait être annoncé ce vendredi mais en attendant c’est la batail des chiffres et de déclaration de l’opposition et du camp présidentielle la première estime avoir gagner la seconde crie une cohabitation.