Les folles stats de Sadio Mané : Liverpool

«Sadio Mané prolonge son impressionnant parcours en Premier League avec Liverpool. Contre Bournemouth (victoire par 2-1), c’est un but et une passe décisive pour l’international sénégalais. Ce qui signifie qu’il a maintenant six buts lors de ses quatre dernières titularisations en Premier League contre les Cherries», lit-on dans le journal sportif Stades.

Qui poursuit : «La super star sénégalaise a marqué quatre buts et contribué à deux passes décisives en six départs contre le club de la côte sud d’Angleterre», ajoute la même source. Avec 14 buts en 26 rencontres de championnat, Mané est à deux longueurs de son coéquipier Salah (16 buts) et à trois des co-meilleurs buteurs, Aubameyang et Vardy (17 buts).