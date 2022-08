Les autorités Maliennes fustige Emmanuel Macron pour avoir critiquer le choix de la junte pour lutter contre le terrorisme

Après avoir tenu son discours en Guinée Bissao ce 28 juillet. Les autorités maliennes ont fustigé, ce dimanche, la “posture néocoloniale, paternaliste et condescendante” d’Emmanuel Macron, pour avoir critiquer les choix “inefficaces” de la junte pour lutter contre le terrorisme.

“Nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens”. Les autorités de transition maliennes se sont livrées, dimanche 31 juillet, à une attaque en règle contre le président français, Emmanuel Macron, dont ils ont exigé qu’il en finisse avec “sa posture néocoloniale” et taise ses critiques contre l’armée malienne.

“Le gouvernement de transition exige du président Macron d’abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante”, a déclaré à la télévision publique le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, réagissant aux propos tenus, jeudi, à Bissau, par Emmanuel Macron.

Évoquant le Mali, confronté à une grave crise sécuritaire et théâtre de deux coups d’État militaires en 2020 et 2021, Emmanuel Macron a estimé que la responsabilité des États ouest-africains était d’œuvrer pour que “le peuple malien puisse (…) exprimer sa souveraineté populaire” et “bâtir le cadre de stabilité” permettant de “lutter efficacement contre les groupes terroristes”.