Les 10 Joueurs les plus chers au monde : Sadio Mané devant Ronaldo, Neymar, Griezmann…

Selon le classement actualisé du CIES, le Parisien Kylian Mbappé vaut 252 M€. Il devance Mohamed Salah et Raheem Sterling. Sadio Mané occupe la 6e place.

Les semaines, mois et années passent et Kylian Mbappé reste au top. De sa forme, mais aussi du classement du CIES des joueurs les plus chers des cinq grands Championnats européens, qui vient d’être mis à jour. Selon l’algorithme de l’Observatoire du football, le joueur du Paris Saint-Germain vaut actuellement 252 millions d’euros. contre 218,5 M€ il y a six mois.

En revanche, il y a du changement derrière le champion du monde français. Auteurs chacun d’une saison monstrueuse en Premier League et en Ligue des champions, Mohamed Salah (Liverpool ; 219,6 M€) et Raheem Sterling (Manchester City ; 207,8 M€) complètent le podium, et devancent un certain Lionel Messi (Barcelone ; 167,4 M€).

Huit représentants de Ligue 1, Neymar en chute libre

La trajectoire de Neymar est complètement opposée. Alors qu’il était troisième et valait quasiment 200 millions en janvier, le Brésilien se retrouve à la 17e place, et sa valeur de transfert est tombée à 124,7 M€. Il reste quand même le deuxième joueur le plus cher de Ligue 1, qui compte huit représentants au total dans le Top 100 (Mbappé, Neymar, Marquinhos, Kehrer, Depay, Ndombele, Aouar et Pepe).



De manière générale, Alisson (Liverpool ; 107 M€), Alexander-Arnold (Liverpool ; 130 M€) et Pogba (Manchester United ; 125 M€) sont respectivement le gardien, le défenseur et le milieu les plus chers du Big 5.

Le Top 10

1. Kylian Mbappé (PSG), 252 M€ ;

2. Mohamed Salah (Liverpool), 219,6 M€ ;

3. Raheem Sterling (Manchester City), 207,8 M€ ;

4. Lionel Messi (Barcelone), 167,4 M€ ;

5. Jadon Sancho (Dortmund), 159,4 M€ ;

6. Sadio Mané (Liverpool), 157,8 M€ ;

7. Harry Kane (Tottenham), 155,2 M€ ;

8. Roberto Firmino (Liverpool), 144,2 M€ ;

9. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), 143,8 M€ ;

10. Leroy Sané (Manchester City), 137,1 M€.