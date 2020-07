L’énorme enveloppe de Manchester City pour le mercato, le Barça a un nouveau plan pour Lautaro Martinez

Les Skyblues vont avoir un sacré budget pour se renforcer cet été, le FC Barcelone est déterminé à faire venir l’attaquant de l’Inter, et la presse espagnole félicite le Real Madrid qui se rapproche encore du titre, voici votre revue de presse du 14 juillet 2020.

Une enveloppe de 165 M€ pour un été de rêve

En Angleterre, Manchester City est empli de joie, ce mardi. Car le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict, qui va contre la première sanction de l’UEFA, qui visait à exclure le club pendant deux ans des compétitions européennes. Et selon The Times, pour fêter cette décision, les Skyblues devraient envoyer du lourd au prochain mercato. Le journal parle d’au moins trois signatures, souhaitées par le club mancunien. City va également proposer à Pep Guardiola de prolonger son contrat jusqu’en 2022, toujours d’après le quotidien anglais. Cela fait également les gros titres du Daily Express, qui donne un chiffre pour le prochain mercato. Une sacrée enveloppe pour City qui pourrait dépenser 150 M£, soit plus de 165 M€. Un montant qui devrait permettre de se renforcer, en signant par exemple David Alaba, l’une des cibles prioritaires du club anglais.

Le Barça est prêt à tout pour Lautaro

Du côté de la Catalogne aussi, on parle plutôt mercato, avec le dossier Lautaro Martinez. Il est désormais trop tard pour lever sa clause libératoire de 111 M€, mais Barça n’abandonne pas, et a un plan, selon Mundo Deportivo. L’Argentin est toujours l’objectif numéro 1 pour cet été, mais il faudra vendre avant de pouvoir se l’offrir. Plusieurs joueurs blaugranas sont concernés : Todibo, Rafinha, Neto, Wagué, Rakitic, Vidal et même Umtiti. Le Barça évalue le prix à 70 M€, auquel s’ajoutent les 41 M€ de Junior Firpo qui serait dans l’opération. Le quotidien explique que l’Inter est d’accord avec ce prix et une telle transaction. Le journal Sport aussi parle du marché des transferts barcelonais, mais cela concerne Samuel Umtiti. Le Barça veut le pousser vers la sortie, dès cet été, affirme le média ibérique, dans le but d’acheter un autre défenseur central qui renforcera l’équipe. Les Blaugranas sont même prêts à attendre une année de plus, si la transaction ne peut se faire tout de suite, en prêtant Umtiti une saison. Plusieurs équipes sont intéressées selon Sport, en particulier en Italie, avec le Napoli, la Lazio, la Roma et le Torino.

Le Real, à une victoire du titre !

Enfin, toujours en Espagne, le Real jouait hier du côté de Grenade. Et les Merengues se sont imposés en Andalousie, grâce aux Français. En effet, c’est Ferland Mendy qui ouvrait le score à la 10e minute, suivi de près par Karim Benzema qui doublait la mise. Victoire finale 2 buts à 1, et les hommes de Zinedine Zidane ont ainsi repris 4 points d’avance sur le Barça à deux journées de la fin du championnat. Une belle marge, et une neuvième victoire de rang, qui fait dire à Marca que le titre de champion est en vue ! Même son de cloche en Une du journal As, qui explique que la Casa Blanca n’est plus qu’à une petite victoire du sacre.