Législatives : Guy Marius Sagna accepte de débattre avec Victorine Ndeye

Des débats d’idées s’annoncent pour ces législatives du 31 juillet prochain. Guy Marius Sagna, candidat à ces élections pour le compte de l’inter-coalition Yéwwi Wallu a répondu favorablement à la demande de la radio Génération Fm de Ziguinchor. Dans ce débat d’idée pour le compte de la région de Ziguinchor, il sera opposé à madame Victorine Anquediche Ndeye, Secrétaire d’Etat, chargé du Logement, candidate de la coalition BBY aux élections législatives.

Et c’est sans condition. Contrairement à la tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré qui a posé plusieurs conditions pour débattre avec l’opposant Ousmane Sonko.

” Je viens d’accepter l’invitation faite par la radio Génération FM de Ziguinchor d’organiser un débat entre madame Victorine Anquediche Ndeye, Secrétaire d’Etat, chargé du Logement, candidate de la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet prochain et moi dans son émission “Fauteuil législatif””, a annonce l’activiste sur sa page Facebook.

La démocratie c’est le débat, renchérit Guy Marius Sagna, “c’est arguments contre arguments, propositions contre propositions, programmes contre programmes et non grenades lacrymogènes, interdictions de manifester, arrestations et emprisonnements arbitraires, tortures, attaques de nervis, menaces de morts…”

Il fulmine que “les candidats aux élections législatives doivent respecter les électeurs Sénégalais en acceptant des débats contradictoires qui contribueront à leur permettre de faire un choix éclairé.”

“J’ai du respect pour les électeurs Sénégalais de la Casamance, de Ziguinchor. Aussi je me mets à la disposition de la presse Sénégalaise qui est à Ziguinchor pour permettre au peuple sénégalais souverain de mieux apprécier les différents candidats qui veulent les représenter à l’Assemblée nationale”, s’exprime t-il.