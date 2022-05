Législatives 2022: Le point de vue de Imam Kanté sur les parrainages…..

Ce jeudi en conférence de presse, Iman Kanté est revenu sur le critère de parrainage. Il demande à ce qu’on élimine les parrainages au Sénégal pour une meilleur démocratie comme plusieurs pays dans le monde.

Toute fois il précise que: “nous ne devons pas faciliter les choses aux personnes qui veulent briguer le suffrage des sénégalais, soit aux élections locales, présidentielles ou même législatives“. Dans ce sens il préconise des critères sélectives a avoir pour pouvoir briguer le suffrage des sénégalais.

En premier lieu il cite: “avoir une nationalité unique sénégalaise, vu que cela se passe au niveau politique, avoir au moins eu des activités dans ce sens au moins durant une année ( faire un congrès, des activités de terrains, des meeting et des documents à dérouler pour le développement )“. Car selon Imam certains peuvent attendre deux mois avant les élections et venir se présenter, et selon lui, cela ne pas sur, il dit qu’il faut sécuriser le pays et ses populations.