Culture: Cannes 2022 une délégation sénégalaise présente

Une délégation sénégalaise comprenant notamment des officiels du ministère de la Culture et de la Communication prend part à la 75e édition du Festival de Cannes (17-28 mai) où elle va assister à différents ateliers et panels sur le cinéma, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.

Sur la Croisette, elle participera à plusieurs panels et ateliers, dont celui portant sur les “modèles stratégiques de développement et de croissance de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique“, précise Aminata Diop dite madame Jonson, responsable du Pavillon Afrique au Festival de Cannes.

“Comment développer un écosystème favorable à l’industrie du film en Afrique ?“, “Le modèle Festival : soft power et loi de l’attraction“, sont d’autres panels auxquels la délégation devrait participer, aux côtés de directeurs de festivals de cinéma africain.

Des problématiques parmi d’autres qui s’inscrivent dans une sorte de réflexion générale sur ’’la circulation des œuvres cinématographiques en Afrique’’.