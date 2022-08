Législatives 2022 : les transhumants qui ont perdu dans leur fiefs

Finalement ils n’auront pas apporté grand-chose à Benno Bokk Yaakaar (Bby). Des responsables comme Bamba Fall, Mayoro Faye et Serigne Mansour Sy Djamil, qui ont fraîchement rejoint Macky Sall, ont tout simplement mordu la poussière, hier dimanche.

Lors des dernières élections territoriales du 23 janvier 2022, ils étaient tous dans l’opposition et combattaient farouchement le pouvoir en place. Six mois plus tard, ils ont changé de camp soutenant la liste de la majorité présidentielle. Mais, ils semblent être « sanctionnés » par les électeurs lors du scrutin législatif de ce 31 juillet 2022, confirmant ainsi la « jurisprudence » Idrissa Seck, du nom du leader de Rewmi, qui a complètement perdu Thiès, depuis qu’il a acté son fameux « mburu ak soow ».