Législatives 2022 : Les localités où se déploient ce mardi les coalitions en lice

Les coalitions qui ont débuté la campagne électorale ont franchi ce mardi le dixième jour de leurs échanges avec les populations sur le territoire national et avec la diaspora.

Malgré quelques frictions et affrontements notés dans certaines localités comme Guédiawaye, Thiès ou encore Kaolack hier avec Yewwi et Benno Bokk Yakaar, les coalitions en compétition continuent leur programme de campagne. La coalition présidentielle sera ce mardi, après avoir quitté Kolda, à Diahna Malari, Carrefour Gaye, Séfa, Sédhiou, Carrefour Diaroumé, Bounkiling, Bignona et Ziguinchor. Bunt-Bi poursuit ses activités à Foundiougne au moment où la grande coalition Wallu Sénégal enclenche des caravanes de rassemblement à Birkelane, Kaffrine, Malem Hodar, Koungheul et Koumpentoum.

Après Mbour et Kaolack, la coalition Yewwi Askan Wi se rendra à Tambacounda et Goudiry. Les Serviteurs/MPR après des visites de proximité et des ziara, à Touba et Mbacké, continue leur trajet électoral à Dakar. La coalition Natangué Askan Wi reste toujours à Dakar entre caravanes et proximité.

L’Alternative pour une assemblée de rupture/Aar Sénégal quitte Kaolack pour Podor. Et enfin Bokk Gis Gis investit le sud, précisément Kolda, Vélingara, Médina Yoro Foula, Sédhiou et Bignona.