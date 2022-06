Législatives : 15 Organisations de la société civile mettent en garde contre tout appel à des manifestations violentes

Quinze (15) organisations de la société civile exhortent toutes les parties prenantes à la retenue et à ne pas appeler à des actions pouvant déboucher sur des manifestations violentes, à quelques mois des élections législatives prévues le 31 juillet 2022.

Par ces organisations signataires, le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et la Plateforme des Acteurs de la Société Civile pour la Transparence des Élections (PACTE). Ils disent prendre bonne note de la publication de l’arrêté du ministre de l’Intérieur portant recevabilité des listes de candidats pour les élections législatives du 31 juillet 2022.

Aussi, ont-ils évoqué l’importance de relever la mention faite à l’article premier de cet arrêté précisant l’irrecevabilité de la liste des suppléants de la coalition Benno Bokk Yaakaar au scrutin proportionnel pour non-respect des dispositions des articles L. 149 alinéa 6 et L.178-2 du code électoral relatives à la parité et de celle des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi au scrutin proportionnel pour non-respect des articles L. 178-1 et L.179 alinéa 2.

Et dans le même temps, expliquent ces organisations, l’indication faite à l’article 2 de cet arrêté portant recevabilité des listes de ces deux coalitions hormis les cas d’irrecevabilité énumérés dans l’article premier sus évoqué.

« Cette situation exceptionnelle soumise à ce stade à l’appréciation du Conseil Constitutionnel à la lumière des dispositions du code électoral, a provoqué de part et d’autre, des prises de paroles fortes pouvant entrainer des risques graves de troubles du climat de paix et de stabilité », lit-on dans leur déclaration collective.

A ce titre, la Société Civile lance un appel au « calme et à la sérénité » à toutes les listes de candidats et leur demande de se « ressaisir et d’utiliser les moyens légaux » que leur offre le cadre juridique sénégalais pour faire valoir leurs arguments auprès des institutions judiciaires du pays.

Ce faisant, la Société Civile exhorte toutes les parties prenantes à la « retenue et à ne pas appeler à des actions pouvant déboucher sur des manifestations violentes ». En outre, elle invite le Conseil Constitutionnel à « user de son pouvoir de régulation pour prendre des décisions allant dans le sens d’une élection inclusive dans le respect des principes qui gouvernent un Etat de droit ».

Enfin, ces organisations invitent les populations, les acteurs politiques et l’État au « calme et à la sérénité pour sauvegarder la stabilité de notre pays ».