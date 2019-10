Le très beau geste de Kylian Mbappé pour les enfants de Dj Arafat (Photo)

View this post on Instagram

Une promesse est une promesse : Mael et Ezeliel les enfants de notre frère Yorobo Dj Arafat paix a son âme rêvaient de voir @k.mbappe , l’émotion était à son comble , les voir sourire être heureux c’était l’objectif , on a passé une après midi magnifique au parc des princes ( PSG ) a rigoler ils ont de l’énergie les petits ils m’ont rendu fou 😂😂😂😂😂 ils bougeaient de partout mais c’était magique , Mael a meme offert un bonbon à Kylian Mbappe 🙃 , mais quand ils ont vu leur idole ils avaient des paillettes dans les yeux 🤩🤩 , merci encore @k.mbappe un cœur en or champion @tchaga.barber pour ce magnifique Cadeau on est ensemble #djarafat #yorobo #mael #ezequiel #psg #parcdesprinces #kylianmbappe #mokobe #onestensemble #çabougepas #onoubliepas