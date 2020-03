Le service d’Urgence de Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : fermé

Le service d’urgence de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye est fermé après la découverte d’un cas de coronavirus. Mais pour le reste, la structure sanitaire fonctionne normalement.

« La situation aujourd’hui est une situation normale. Tous les services sont fonctionnels, les malades sont au rendez-vous, donc y a aucun problème. Les malades qui étaient hospitalisés hier sont toujours là. J’ai regardé les recettes aujourd’hui et on n’a pas fait moins que les autres jours. Donc il n’y a pas de psychose, les patients ont encore confiance en l’hôpital. Le personnel est sur place et travaille normalement. Les mesures de sécurité sont prises depuis très longtemps bien avant même qu’on ait ce cas de Coronavirus et les mesures continuent à être prises »,

précise Ramata Danfakha, directrice de l’hôpital Roi Baudouin, sur IRadio.

Pour rappel, un deuxième cas de Covid-19 a été testé positif, hier à Dakar, notamment à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye. L’homme présentait des symptômes grippaux et a d’abord été reçu à l’hôpital Roi Baudoin de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, avant d’être acheminé à l’hôpital Fann, où une cellule spéciale est installée, dans un endroit isolé pour s’occuper des cas suspects.