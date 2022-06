Le Pavillon Chine fait ses débuts à la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar

Le 19 mai, la 14 ème Édition de la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar s’est ouverte à Dakar, capitale de la République du Sénégal. À l’invitation spéciale de la partie sénégalaise, la Chine a ouvert une section spéciale pour accueillir le Pavillon Chine. Le président de la République du Sénégal Macky SALL a assisté à la cérémonie d’ouverture de la Biennale et a visité le Pavillon Chine, accompagné de l’ambassadeur de la République populaire de Chine en République du Sénégal XIAO Han.

Dans son discours lors de la cérémonie d’ouverture de la Biennale, le Président Macky SALL a fait l’éloge de la coopération entre la Chine et le Sénégal et de la culture chinoise, affirmant que la Chine est un partenaire prioritaire du Sénégal et remerciant la Chine de participer activement à l’exposition. Macky SALL a fait remarquer que la Chine est un grand pays doté de milliers d’années de civilisation et que son esprit culturel se reflète dans ses œuvres d’art belles et ingénieuses. Il est admirable que le peuple chinois ait réussi à harmoniser son talent, sa culture et sa tradition avec l’art. Les Sénégalais devraient s’en inspirer pour apporter un plus grand dynamisme à leurs activités artistiques et culturelles.

L’ambassadeur XIAO Han a déclaré que le Pavillon Chine de la 14 ème Édition de la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar est la première fois, en 30 ans d’histoire de la Biennale de Dakar, qu’un pays africain extraterritorial est invité en tant que le pays invité d’honneur, ce qui reflète pleinement la haute estime que le Sénégal et le monde de l’art africain ont pour l’art contemporain chinois et la vitalité du partenariat stratégique global entre la Chine et l’Afrique et la Chine et le Sénégal. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet d’échange de sciences humaines proposé conjointement par la Chine et l’Afrique par le président XI Jinping, la Chine a surmonté les difficultés liées à l’épidémie du COVID-19 pour participer à l’exposition comme promis, ce qui permet d’enrichir le contenu des échanges culturels et artistiques entre la Chine et l’Afrique et de construire une communauté de destin sino-africain plus étroite.

YUE Jieqiong, commissaire du Pavillon Chine, a sélectionné 24 œuvres des artistes chinois WU Jian’an, LIU Shanying, LI Hongbo, ZHI Min, TAN Xun, CHEN Xi, ZHANG Yanzhi, WANG Chuan, LU Zhengyuan, KANG Lei, YAN Feng et WU Fan, couvrant un large éventail de disciplines artistiques, notamment des peintures, sculptures, installations et vidéos. L’exposition vise à présenter la sonde et la possibilité de l’art contemporain chinois dans le contexte de la mondialisation et de la localisation, exprimant la vision culturelle de “l’harmonie dans la diversité” et de “la coexistence et la co-prospérité”. Les œuvres d’art contemporain de la Chine et des pays africains sont présentées à la

Biennale de Dakar, offrant une belle image de la diversité culturelle du monde et de l’échange et de l’appréciation mutuelle de différentes civilisations.

Fondée en 1992, la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar est une vitrine importante pour la présentation de l’art africain contemporain. Au fil des ans, elle a attiré des artistes du monde entier et a été désignée comme l’un des “10 meilleurs événements culturels en Afrique” et “l’une des 20 plus importantes biennales au monde”. Elle a été désignée comme l’un des “10 meilleurs événements culturels

d’Afrique” et l’une des “20 meilleures biennales du monde”. Cette année, le thème de la Biennale est Forging/Out of the Fire, qui signifie la transformation de la matière et englobe la création, l’imagination et l’invention, reflétant la créativité et la vitalité qui ont donné naissance à d’innombrables chefs-d’œuvre de l’art contemporain en Afrique.

Le Pavillon Chine est avec le soutien du Ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, du Ministère de la Culture et de la Communication de la République du Sénégal et de l’Ambassade de la République populaire de Chine en République du Sénégal, organisé par le Groupe des Arts et du Divertissement de la Chine SARL, Coorganisé par l’Agence d’Exposition Internationale de Chine et le Centre d’innovation et de collaboration de la création et de la recherche artistique de la Route de la Soie de l’Académie centrale des Beaux-Arts de Chine. L’exposition se tiendra jusqu’au 21 juin.