Le camp Sékou Mballo cédé aux chinois à 4 milliards Cfa : L’État déloge le Gmi

Seneweb connaît les dessous de la note de sommation adressée à tous les policiers ne servant pas au Groupement mobile d’intervention (Gmi) de quitter le camp Sékou Mballo de Liberté 6 dans un délai de trois mois.

En effet, selon nos informations obtenues de sources sûres, une bonne partie de la caserne en question aurait été vendue à des chinois, par l’Etat, à hauteur de 4 milliards Cfa. Et c’est le Président de la république Macky Sall qui serait mis en cause directement dans cette affaire, renseigne notre source.

Seneweb a appris également que les chinois vont y construit un centre commercial.

Il faut rappeler qu’en novembre dernier, dans une note de service signée par le directeur du Gmi dont le quotidien Enquête avait obtenu copie, il avait été demandé au personnel ne servant pas au Gmi de vider les lieux. Ce qui avait d’ailleurs inquiété les policiers qui avaient vigoureusement dénoncé ladite décision.

Puisque, déploraient-ils, « aucune mesure d’accompagnement ne serait prévue alors que leur indemnité de logement qui ne s’élève que de 75 000 f Cfa et 100 000 f cfa pour les officiers » ne pouvait pas couvrir tous leurs frais.

Pour l’heure, des relevés topographiques sont en train d’être effectués par les chinois, sur le site, depuis quelques semaines pour délimiter le camp.

Notre source d’indiquer qu’il a été promis au Gmi la construction de nouveaux bâtiments sur 3 hectares aux Parcelles assainies, avec les 4 milliards de la vente. Or, selon des informations concordantes, le Gmi ne dispose pas de terrains aux Parcelles assainies, mais à Diamniadio. Ce qui ajoute de la suspicion, à la confusion.