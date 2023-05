L’Assemblée nationale se prononce enfin sur la convocation des députés en session plénière (communiqué)

Après une longue période d’inactivité, l’Assemblée nationale sénégalaise s’apprête à reprendre ses travaux. Le Président de l’Assemblée nationale a finalement répondu aux demandes répétées des députés pour la reprise des travaux parlementaires, appelant à une session plénière axée sur les questions d’actualité.

Les détails de cette invitation ont été relayés par un communiqué , soulignant la date, l’heure et l’agenda de cette réouverture prévue.

La déclaration se lit comme suit : “Les membres sont réunis en plénière le jeudi 25 mai 2023 à 16h00. L’ordre du jour porte sur les questions d’actualité au gouvernement. On fait remarquer que l’accès à l’Assemblée nationale sera réglementé. Seuls les journalistes, techniciens et photographes disposant d’une carte de presse nationale pourront accéder à l’Institution parlementaire. » Cette convocation est considérée comme un signal positif par les députés qui, pendant des mois, ont exigé une reprise des travaux de l’Assemblée.

Des voix influentes telles que celle de Guy Marius Sagna ont été parmi les plus ardentes à appeler à une reprise des activités. Sagna, comme d’autres, s’est dite préoccupée par les questions non réglées sur lesquelles le gouvernement doit se pencher. Les thèmes d’actualité comprennent différents enjeux sociétaux et l’installation de grands magasins comme le China Mall.