L’Assemblée nationale lance son site Internet : une vitrine de modernité et d’intuitivité

L’Assemblée nationale est fière d’annoncer le lancement de son nouveau site internet ce jeudi 15 mai, entièrement conçu pour mieux informer les citoyens, renforcer la transparence démocratique et faciliter l’accès aux travaux parlementaires.

Ce nouvel espace en ligne offre une navigation plus intuitive, un design modernisé et de nombreuses fonctionnalités pour suivre l’activité législative en temps réel. Les internautes peuvent désormais consulter plus facilement les projets et propositions de loi, les comptes rendus des débats, les commissions parlementaires, ainsi que les interventions des députés. Conçu dans une démarche d’accessibilité et de service public, le site propose également des ressources pédagogiques pour mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de l’Assemblée nationale.

Nous vous invitons à découvrir dès aujourd’hui cette nouvelle plateforme d’information et de participation citoyenne, au service de la démocratie.

Bienvenue sur le nouveau site de l’Assemblée nationale.

https://assemblee.sn/fr