Affaire Lissa Tine: Quatre jeunes originaires de Réfane interpellés par la police de la Médina

Un nouveau chapitre est venu s’ajouter au douloureux récit de la mystérieuse disparition de Lissa Tine, cette jeune mère de famille portée disparue depuis le 14 avril 2019 dans la banlieue dakaroise où elle était venue répondre à une invitation de son ex-époux pour discuter de la prise en charge de leur enfant.

Après la destruction du magasin de Modou Yade, l’ex-mari de la dame disparue, la descente des gendarmes suivie de celle des policiers de la DIC dans un domicile des Mamelles où serait vue Lissa Tine, c’est au commissariat de police du 4eme arrondissement de Dakar que se poursuit le suspens.

Cette fois-ci, c’est Modou Yade qui semble mener le jeu et il ne se prive pas de narguer tout le monde. Après avoir constaté la destruction de son bien, qui aurait été mis à feu, l’ex-mari de Lissa Tine a porté plainte contre des personnes suspectées être à l’origine de cet acte de vandalisme effectué, avant-hier, à Colobane.

C’est dans ce cadre que les policiers de la Médina ont procédé à l’arrestation de Samba Dione et de Ahmeth Lac-Rose, des jeunes de Réfane révoltés de savoir que l’homme à l’origine de la disparition de leur soeur soit laissé en liberté. Alors que l’annonce l’arrestation de ces deux jeunes est arrivée au village, c’est Modou Yade qui aurait câblé des reporters de la chaine Youtube locale, Réfane TV, pour leur dire qu’il était prêt à leur accorder une interview exclusive.

Ne soupçonnant pas le danger, Thianar Diouf et Khadim Tine, le journaliste et son caméraman, sont venus répondre son invitation. C’est là que les policiers ont procédé à leur arrestation. Placés en garde à vue, ces quatre personnes sont poursuivies pour “incendie volontaire”, “destruction de biens appartenant” à autrui et “incitation à la commission” de ces crimes. Dans la foulée, c’est Me Amadou Diallo qui s’est constitué pour leur défense.

Si ces charges ne sont pas écartées, les personnes incriminées risque la chambre criminelle. En effet, les peines qui sanctionnent ces infractions ont été lourdement aggravées par le régime de Macky Sall pour casser les patriotes arrêtées dans le cadre des manifestations contre son régime.