LA SOCIÉTÉ CIVILE DEMANDE À MACKY LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE GESTION

La Société civile s’invite dans le débat. Face à la polémique qui entoure la distribution des vivres aux populations vulnérables, elle a invité le chef de l’Etat à mettre en place, dans les meilleurs délais, un comité de pilotage pour la gestion des fonds dédiés.

Dans un communiqué parvenu à Emedia, signé par la Pacte d’Abdou El Mazide Ndiaye, le Forum Social Sénégalais dirigé par Mamadou Mignane Diouf et d’Afrika Jom Center, d’Alioune Tine, ces membres de la société civile disent constater une « absence de mécanisme de transparence dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement sociales en direction des couches les plus vulnérables ». Ainsi, ils « appellent le président de la République à mettre en place sur des bases inclusives et dans les meilleurs délais le Comité de pilotage du fonds dédié à la gestion de la crise ».

Ces responsables de la société civile n’ont pas manqué de suggérer aux futurs membres de cet éventuel Comité de pilotage « à être ferme à l’égard de tous ceux qui de façon délibérée auront commis des actes de prévarication dans la gestion des deniers destinés à la lutte contre la pandémie du Covid19 ».